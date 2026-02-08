La 5e journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine a débuté samedi avec une victoire du FC Azam face à l’Union Maniema (1-0), pour le compte du groupe B. Le reste de la journée se poursuivra dimanche avec plusieurs rencontres réparties sur les quatre groupes.

Groupe B : Azam prend l’avantage

Le club tanzanien du FC Azam a dominé l’Union Maniema (1-0), signant le seul résultat enregistré jusqu’ici dans cette 5e journée.

Dimanche : sept rencontres au programme

La suite de cette journée se jouera dimanche avec sept matches prévus entre 14h00 et 17h00.

Dans le groupe A, le FC San Pedro accueillera l’USM Alger, tandis que l’Olympique Safi fera face au Djoliba AC, les deux rencontres étant programmées à 17h00.

Le groupe B verra Nairobi United affronter le WAC à 14h00.

Dans le groupe C, l’AS Otôho recevra Stellenbosch FC à 14h00, alors que Singida Black Stars sera opposé au CR Belouizdad à 17h00.

Enfin, dans le groupe D, deux affiches sont prévues à 14h00 : ZESCO United contre le Zamalek SC et Kaizer Chiefs face à Al-Masry.

Résultats et programme

Samedi 7 février

FC Azam – Union Maniema : 1-0

Dimanche 8 février

Groupe A (17h00)

FC San Pedro – USM Alger

Olympique Safi – Djoliba AC

Groupe B (14h00)

Nairobi United – WAC

Groupe C

14h00 : AS Otôho – Stellenbosch FC

17h00 : Singida Black Stars – CR Belouizdad

Groupe D (14h00)

ZESCO United – Zamalek SC

Kaizer Chiefs – Al-Masry