Les projets et programmes de coopération entre la Tunisie et la Banque mondiale dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont été au centre d’un entretien, vendredi, entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Mondher Belaid et le directeur pays pour le Maghreb arabe et Malte à la Banque mondiale, Ahmadou Moustafa Ndiaye.

Les deux parties ont salué les résultats enregistrés dans le cadre de ce partenariat qui s’étend sur plus de 30 ans ayant englobé plusieurs projets stratégiques, selon un communiqué publié par le ministère.

A cette occasion, Ndiaye a exprimé la disposition de l’organisation de soutenir les politiques du ministère et de renforcer ses projets stratégiques, en matière de promotion de la qualité de l’enseignement supérieur, de classement des universités tunisiennes à l’échelle internationale et du renforcement de la position de la Tunisie sur le plan régional en tant que plateforme universitaire et de recherche orientée vers l’Afrique.

Il a également exprimé le souhait de la Banque mondiale d’élargir ce partenariat pour englober des secteurs stratégiques prometteurs tels que les énergies renouvelables et la transformation numérique.

L’entretien s’est déroulé en présence du directeur de cabinet, Mourad Belassoued, du représentant résident de la Banque mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobio, de l’experte en éducation et développement des compétences à la Banque mondiale (région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre) ainsi que du directeur général de la coopération internationale au ministère.