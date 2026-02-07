Le ministère des Affaires culturelles a annoncé, vendredi, l’ouverture des candidatures pour le poste de Directeur général de la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT), suite à la vacance de ce poste.

Selon un communiqué du ministère, le poste est ouvert conformément à la législation en vigueur, définie par l’arrêté n°1245 du 24 octobre 2006 régissant les conditions de nomination à des postes de direction au sein de l’administration centrale.

Les candidats doivent répondre à plusieurs critères, notamment détenir un diplôme de niveau master ou son équivalent et justifier d’une expérience en gestion administrative et financière. Le dossier de candidature doit inclure une lettre de motivation adressée à la ministre des Affaires culturelles ainsi qu’un CV détaillant les qualifications et expériences professionnelles pertinentes.

Les candidatures doivent être soumises par voie électronique à l’adresse bureau.dgsc@mac.gov.tn ou déposées directement au bureau d’ordre du ministère, situé au 2 mars 1934, La Kasbah, à Tunis, avant le 26 février 2026.

Pour plus d’informations, le communiqué rendu public ce vendredi 6 février est disponible sur le site du ministère.