L’évaluation par les pairs du Conseil National d’Accréditation (TUNAC) par la Coopération européenne pour l’accréditation (European cooperation for Accreditation-EA) a été clôturée, vendredi, révélant une absence de non-conformité, a fait savoir le conseil.

Cette évaluation a également, abouti au maintien de la reconnaissance bilatérale et internationale du TUNAC dans les domaines de l’accréditation des laboratoires d’essais, d’analyse et d’étalonnage, de la certification des systèmes de management, de la certification produit, de l’inspection et de la biologie médicale.

Parmi les résultats de cette évaluation le TUNAC a, par ailleurs, cité l’extension de la reconnaissance à deux nouveaux domaines d’accréditation à savoir : la certification des personnes selon la norme ISO/IEC 17024 et les organisateurs des essais d’aptitudes selon la norme ISO/IEC 17043.

Le TUNAC est un établissement public à caractère non administratif, placé sous la tutelle du ministère chargé de l’Industrie. Il a pour mission d’attester de la compétence et de l’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, conformément à la réglementation nationale et aux normes internationales.

Il est, entre autres, chargé de veiller à l’application du système national d’accréditation, d’accorder, suspendre ou retirer l’accréditation aux organismes d’évaluation de la conformité (laboratoires d’essais et d’analyses, laboratoires d’étalonnage, organismes de certification et organismes de contrôle), d’organiser et de suivre les opérations d’évaluations, de former les évaluateurs et de les recycler périodiquement conformément aux normes nationales et internationales en vigueur dans le domaine de l’accréditation et de l’évaluation de la conformité.

Le TUNAC participe également, à la promotion de la qualité des services dispensés par les organismes d’évaluation de la conformité, encourage l’échange d’expériences entre les différents organismes accrédités, promeut la reconnaissance mutuelle entre les organismes d’évaluation de la conformité qui exercent leurs activités en Tunisie et leurs homologues étrangers et œuvre à la conclusion d’accords à cet effet.

La Coopération européenne pour l’accréditation gère les évaluations par les pairs pour garantir la qualité des services fournis par les organismes nationaux d’accréditation.