Le directeur pays de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte, Ahmadou Moustapha Ndiaye, a affirmé, vendredi, la poursuite de l’appui de son institution aux efforts de la Tunisie visant à accélérer la réalisation des projets énergétiques, ainsi que le maintien du soutien technique et financier à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) afin d’améliorer sa performance financière et commerciale.

Le responsable s’est exprimé à l’occasion de son entretien, à Tunis, avec la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, en présence du secrétaire d’État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, du directeur du bureau de la Banque mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobbio, de la cheffe de cabinet Afaf Chachi Tayari, ainsi que du président-directeur général de la STEG, Fayçal Trifa, accompagnés de plusieurs cadres du ministère et de la Banque.

Les échanges ont également, porté sur le programme de travail pour la période à venir, en particulier le plan d’amélioration des performances de la STEG, le développement du réseau national d’électricité, l’état d’avancement du projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie (Elmed), ainsi que la promotion de l’investissement dans les énergies renouvelables.

À cette occasion, la ministre a salué la qualité du partenariat avec le Groupe de la Banque mondiale, soulignant l’importance d’intensifier l’investissement dans les énergies renouvelables, afin de réduire le déficit énergétique.