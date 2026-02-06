La clôture du 11ème Festival international du court métrage Panorama (Panorama International Short Film Festival – PISFF) aura lieu le 7 février au Cinéma Amilcar à El Manar, placé cette année sous le slogan “Petits plans… grandes histoires”.

Le programme démarre par une cérémonie à 14h marquée par la proclamation des lauréats et la projection du court I Know You Can Hear Me en première tunisienne, réalisé par Youssef Salhi (Palestine).

Le public peut découvrir ce film de 35’25” qui parle de Salim, qui après sa sortie de prison, reste seul chez lui, hanté par des cauchemars. Cosette tente de renouer le contact avec lui et de comprendre les raisons de son isolement, espérant l’aider à affronter son passé et à reconstruire leur relation.

Pour rappel, ce festival organisé du 2 février jusqu’au 7 février a assuré une sélection de 40 films de 20 pays mettant en lumière des talents émergents et confirmés à travers les quatre sections Fiction, École, Animation et Documentaire de divers horizons et continents dont divers courts tunisiens.