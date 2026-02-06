Une réunion de travail organisée vendredi par le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, avec une délégation de la Banque mondiale, a été consacrée au suivi et à la coordination du lancement d’une nouvelle génération de projets de coopération stratégique entre la Tunisie et la Banque mondiale, à partir de 2026.

Au cours de cette réunion, à laquelle a participé le directeur pays de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte, Moustapha Ndiaye, l’accent a été mis sur l’appui de la réforme du système de santé à travers trois axes principaux en l’occurrence le renforcement de la préparation face aux épidémies et aux urgences sanitaires, le développement et la réorganisation des soins de santé de base pour garantir la proximité, la qualité et l’équité, et le renforcement des hôpitaux et de la médecine d’urgence afin d’améliorer la capacité d’accueil et la qualité des services.

Pour sa part, Ndiaye a exprimé la volonté de la Banque mondiale d’être un partenaire actif dans le développement du secteur de la santé en Tunisie, saluant à cette occasion le lancement de l’hôpital numérique en Tunisie, offrant des services développés et plus proches des citoyens.

Les deux parties ont également convenu de mener à bien la deuxième phase des domaines prioritaires de coopération au cours des prochains mois, dans le but de renforcer la durabilité et la réforme du système de santé, ainsi que sa capacité à répondre aux besoins des citoyens et à relever les défis futurs.