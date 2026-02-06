Le marché boursier poursuit sa dynamique positive, inscrivant au terme de la séance de vendredi une progression de 0,51 % à 14 599,12 points, et ce, dans un volume de 8,4 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre ENNAKL AUTOMOBILES s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du concessionnaire automobile a signé une progression de 5,9 % à 17,400 D. La valeur a amassé un flux limité de 28 mille dinars.

Le titre SOTIPAPIER figure parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du producteur du papier Kraft et Test Liner s’est bonifiée de 3,4 % à 2,760 D.

Le titre BH LEASING a accusé la plus forte baisse de la séance. L’action du leaseur a essuyé une correction de -4,5 % à 3,630 D. La valeur a amassé des échanges de 2 mille dinars sur la séance.

Le titre ATL n’est pas réussi à se distinguer sur la séance. L’action a reculé de -3,1 % à 7,900 D. La valeur a mobilisé un volume global de 368 mille dinars sur la séance.

ATTIJARI BANK a été de loin la valeur la plus active de la séance. L’action de la banque s’est maintenue à l’équilibre à 68,500 D. La valeur a alimenté le marché avec des capitaux relativement nourris de 1,4 MD.