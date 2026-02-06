L’École nationale supérieure d’ingénieurs de Tunis (ENSIT) et l’Institut polytechnique de Bordeaux (Bordeaux INP) ont signé un accord de coopération académique stratégique. La mise en œuvre de cette convention sera immédiate, avec le démarrage de premiers projets dès ce mois de février.

Cet accord a pour objectif principal de renforcer l’internationalisation et l’excellence académique de l’ENSIT. Il doit également favoriser l’insertion professionnelle de ses étudiants grâce à des partenariats de haut niveau, a indiqué l’école dans une publication sur les réseaux sociaux.

Les principaux volets de la coopération prévoient des échanges d’étudiants, l’obtention de doubles diplômes, ainsi que la mise à disposition de sujets pour les projets de fin d’études (PFE) et les stages d’été.

La convention couvre plusieurs spécialités : génie informatique, génie électrique, génie mécanique, mathématiques appliquées et ingénierie de la modélisation.

Une première promotion d’étudiants de l’ENSIT est attendue à Bordeaux dès l’année universitaire 2026/2027, marquant une nouvelle étape vers des parcours d’ingénierie ouverts sur l’international.