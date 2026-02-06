Le renforcement de la coopération dans le domaine de l’entrepreneuriat féminin entre la Tunisie et l’Irak a été au centre des travaux du Forum tuniso-irakien des femmes d’affaires, organisé ce vendredi à Tunis, à l’initiative de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) en partenariat avec le Conseil des femmes d’affaires d’Irak.

S’exprimant à l’ouverture des travaux du forum, qui se tient pour la première fois en Tunisie, la présidente de l’UNFT, Radhia Jerbi, a souligné que cet évènement vise à promouvoir l’échange d’expériences et la coopération entre les femmes d’affaires tunisiennes et irakiennes.

Il s’agit également, selon la même source, de renforcer les opportunités de commercialisation et de promotion des produits féminins tunisiens, “d’autant plus que les femmes d’affaires irakiennes ont manifesté un grand intérêt à coopérer avec la Tunisie et à tirer profit des expériences tunisiennes réussies dans le domaine des affaires”.

Jerbi a ajouté que le forum met aussi en lumière les défis auxquels les Tunisiennes et les Irakiennes font face pour accéder au monde de l’entrepreneuriat féminin et examine les moyens de créer des plateformes communes et des passerelles de communication entre les deux pays.

La présidente de l’UNFT a signalé qu’en marge des travaux du forum, des accords de partenariat seront signés entre l’Union et le Conseil afin de renforcer et développer les relations de coopération.

De son côté, la présidente du Conseil des femmes d’affaires d’Irak, Shatha Al-Zuhairy, a indiqué que le Conseil s’emploie à offrir un environnement favorable aux femmes, à créer un réseau de relations sûr ainsi que des opportunités de financement et de partenariat.

“La participation du Conseil à l’organisation de ce forum en Tunisie vise à générer des opportunités d’emploi dans les deux pays, à favoriser l’échange d’expériences et à proposer des programmes de formation destinés à développer les compétences des femmes d’affaires”, a-t-elle dit.

L’intervenante a souligné que la femme est, aujourd’hui, obligée de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille faisant savoir qu’en Irak, un million de familles sont soutenues et dirigées par des femmes.

Elle a estimé que la solidarité et le soutien mutuel entre les femmes constituent des facteurs essentiels pour briser les barrières et faire face aux différentes formes de discrimination sociale, illustrées par la domination masculine sur le pouvoir et les richesses.

Elle a, toutefois, mis l’accent sur la nécessité de garantir un environnement sûr permettant aux femmes de réussir.

Shatha Al-Zuhairy a ajouté que le Conseil œuvre, en Irak, à apporter un appui particulier aux petites entreprises qui peinent à accéder aux sources de financement, en offrant des formations approfondies visant à changer les mentalités et à encourager les femmes à relever les défis.

“Le Conseil a également signé des accords de coopération avec le gouvernement afin de permettre aux entrepreneures d’accéder à des prêts préférentiels, tout en contribuant à la création d’opportunités d’emploi pour les étudiantes”, a-t-elle indiqué, affirmant que l’Irak est un pays d’investissement prometteur pour les jeunes, tant nationaux qu’étrangers.