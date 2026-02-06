Les superficies consacrées à la culture de l’artichaut ont atteint environ 400 hectares au gouvernorat de Manouba où la production de l’artichaut est estimée cette saison entre 7 et 8 mille tonnes.

40% de ces quantités seront destinées à l’exportation et à la transformation, assurées par cinq unités régionales capables de traiter 10 tonnes par jour, selon les données du Commissariat régional au développement agricole (CRDA).

Toutefois, la production de l’artichaut a régressé ces dernières années en raison de la baisse des superficies irriguées dédiées à cette culture dans la région qui accueille jusqu’à dimanche prochain (8 février) la quatrième édition du festival de l’artichaut à Jedaida.

Le festival propose une exposition sur la culture de l’artichaut, des spectacles d’animation et des séances de dégustation ainsi que des points de vente du producteur au consommateur, avec la participation d’une quarantaine d’artisans.

Au programme également un séminaire scientifique sur le thème “la culture des artichauts : réalité, perspectives et mécanismes d’adaptation aux changements climatiques”, a indiqué à l’Agence TAP Chokri Troudi, membre du comité du festival.

En 2013, le gouvernorat de Manouba occupait la première place à l’échelle nationale dans cette filière avec 28% de la superficie nationale réservée à la culture de l’artichaut et assure près de 40% de la production.

En Tunisie, l’artichaut représente environ 7,7 % des exportations de légumes, avec une production moyenne avoisinant 3300 tonnes pour une valeur estimée à 8,2 millions de dinars.