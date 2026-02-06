La ministre des Finances, Mechkat Slama Khaledi, s’est entretenu hier soir au siège du ministère avec M. Ahmadou Moustapha Ndiaye, Directeur pays de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte, Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan (MENAAP).

La réunion, à laquelle ont assisté le directeur du bureau de la Banque et la directrice du bureau de la Société financière internationale (IFC) en Tunisie, a porté sur les progrès de la mise en œuvre du programme de coopération existant entre les deux parties.

L’entretien a porté également sur le programme de travail commun pour la période à venir dans les domaines des finances publiques, du développement des systèmes d’information, du soutien aux petites et moyennes entreprises et de leur accès au financement, ainsi que sur les projets que la Banque contribue à financer dans les domaines du développement.

À cette occasion, la ministre des Finances a souligné la profondeur des liens qui unissent la Tunisie à la Banque mondiale (BM), compte tenu de l’importance de sa contribution aux projets à caractère social et de développement en harmonie avec les orientations nationales, indique un communiqué du ministère des finances publié vendredi. Elle a souligné, à ce propos, l’importance de poursuivre le travail entre les deux parties afin de renforcer la coopération bilatérale et de diversifier ses domaines.

Pour sa part, M. Ahmadou Moustapha Ndiaye a exprimé l’engagement de la Banque mondiale à continuer de soutenir la Tunisie et à renforcer les liens de partenariat existant entre les deux parties, en particulier dans les secteurs moteurs de la croissance, soulignant l’importance de profiter de tous les moyens et mécanismes de financement fournis par la BM conformément à sa politique financière et stratégique.