Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a recommandé jeudi, l’adoption d’une série de mesures pour améliorer la qualité de la formation et développer davantage l’action et le rayonnement du Centre national de formation de formateurs et d’ingénierie de la formation (CENAFFIF) aux niveaux national, régional et international.

Lors de la réunion du comité directeur du tenue hier jeudi, le ministre souligné la nécessité d’assurer la complémentarité entre le centre et les autres structures relevant du département afin d’atteindre les objectifs communs du secteur.

Il a également mis l’accent sur l’importance de placer l’intérêt supérieur du stagiaire au cœur du processus de formation, afin qu’il puisse acquérir les compétences demandées sur les marchés du travail national et international.

Il a en outre préconisé de renforcer la mission de recherche et d’innovation du centre, ainsi que de développer les relations de coopération et de partenariat avec des institutions et centres similaires, notamment dans les pays frères, pour l’échange d’expertises et d’expériences et pour mieux promouvoir l’expérience tunisienne dans le domaine de la formation de formateurs et de l’ingénierie de la formation.

Chaoued a indiqué que le secteur fait face à des défis stratégiques majeurs nécessitant la mise à jour des programmes et des approches pédagogiques signalant l’importance du rôle régulateur joué par le CENAFFIF dans l’élaboration des contenus et des programmes de formation, actuellement en cours de révision.

De son côté, le directeur général du centre, Zouheir Hamdi, a affirmé que le CENAFFIF constitue une destination pour de nombreux pays frères et amis souhaitant bénéficier de l’expertise dans ce domaine, étant donné qu’il s’agit de la première structure nationale à avoir obtenu l’accréditation pour la certification des formateurs.