Le Salon de l’Artisanat et du Tourisme Ivoiro-Tunisien (SATIT 2026) a démarré, jeudi, au Golf Club d’Abidjan, et se poursuivra jusqu’au 8 févier courant.

Cet évènement sera marqué par la participation de 30 artisans dans les secteurs de la cosmétique, de l’habit traditionnel, de la maroquinerie et de la fabrication du cacao.

Présent à l’ouverture, l’ambassadeur de Tunisie en Côte d’Ivoire, Zied Saâdaoui, a déclaré que ce rendez-vous représente une porte d’entrée pour développer un “partenariat économique bilatéral”, précisant que la diaspora tunisienne établie en Côte d’Ivoire compte plus de 4 mille ressortissants.

De son côté, le directeur de cabinet du Ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Andi Leal Daniel, a formulé l’espoir de voir ce salon devenir “un espace d’échange interentreprises”, invitant la Tunisie à participer au Salon de l’Artisan prévu au mois d’avril prochain.

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-ivoirienne, Patrick M’Bangue, a souligné que le secteur du tourisme et de l’artisanat constitue un levier de développement économique au service de la coopération sud-sud.

La Côte d’Ivoire a enregistré une croissance économique soutenue qui devrait atteindre 6%, d’ici fin 2026.