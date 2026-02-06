Le titre ENNAKL Automobiles s’est distingué lors de la séance du jeudi 5 février 2026 à la Bourse de Tunis en signant l’une des plus fortes progressions du marché. Avec une hausse de +6,00 %, l’action confirme un regain d’intérêt des investisseurs, porté par la solidité des fondamentaux, une amélioration nette de la génération de cash et un momentum technique clairement haussier. Derrière le mouvement, le marché semble commencer à revaloriser un dossier devenu plus défensif qu’il n’y paraît.

Dans un contexte boursier globalement positif mais sélectif, ENNAKL a surperformé l’indice de référence, profitant d’achats ciblés sur les valeurs exposées à la consommation et à la mobilité. La hausse ne s’apparente pas à un simple emballement spéculatif : elle s’inscrit dans une logique de convergence entre résultats financiers, discipline bilancielle et reprise de la dynamique graphique.

Sur le plan fondamental, l’exercice 2024 a marqué un tournant. Malgré un léger repli du chiffre d’affaires, le groupe a amélioré sa rentabilité opérationnelle et enregistré une progression à deux chiffres du résultat net. Surtout, ENNAKL a affiché une forte capacité de génération de trésorerie, renforçant sa flexibilité financière et la visibilité sur la rémunération de l’actionnaire.

Techniquement, le titre évolue désormais au-dessus de ses principales moyennes mobiles, traduisant un changement de régime. À court terme, la rapidité de la hausse appelle toutefois à une certaine prudence, le titre flirtant avec des zones de surachat. Mais à moyen terme, la configuration reste constructive tant que les supports récents sont préservés.

En résumé, la séance du 5 février consacre ENNAKL comme un dossier redevenu crédible aux yeux du marché : moins cyclique dans ses résultats, mieux armé financièrement, et désormais soutenu par une tendance boursière favorable.

Fiche valeur – L’essentiel à retenir

ENNAKL Automobiles (NAKL)

📍 Cours (05/02/2026)

16,430 DT

Variation jour : +6,00 %

Performance 2026 (YTD) : +8,95 %

Fondamentaux clés

Chiffre d’affaires 2024 : en léger repli, mais mieux maîtrisé

: en léger repli, mais mieux maîtrisé Résultat net 2024 : en hausse d’environ +13 %

: Marge opérationnelle : en amélioration

: en amélioration Free Cash Flow 2024 : fortement positif (retournement marqué vs 2023)

: fortement positif (retournement marqué vs 2023) Endettement : faible et en baisse

: faible et en baisse Liquidité : confortable (current ratio > 1)

👉 Lecture : modèle plus résilient, meilleure discipline financière, profil de risque en amélioration.

Analyse technique

Tendance court terme : haussière

: haussière Tendance moyen / long terme : constructive

: constructive Cours : au-dessus des moyennes mobiles 20j et 200j

: au-dessus des moyennes mobiles 20j et 200j Momentum : fort, mais zone de surachat à court terme

Supports clés :

16,30 DT / 15,80 DT

Résistances :

16,60 DT puis 16,90 DT

Points de vigilance

Sensibilité au risque de change (activité d’importation)

(activité d’importation) Nature partiellement conjoncturelle de la génération de cash 2024

Possibilité de consolidation technique après la hausse rapide

Verdict de marché

Biais : Positif / Constructif

: Positif / Constructif Stratégie : Accumulation sur repli plutôt qu’achat dans l’euphorie

: Accumulation sur repli plutôt qu’achat dans l’euphorie Score de conviction : 7 / 10