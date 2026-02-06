L’examen des moyens de dynamiser l’aéroport international de Tozeur-Nefta a été au centre d’une séance de travail tenue, jeudi au siège du gouvernorat de Tozeur, en présence du gouverneur, d’une délégation de l’OACA et de représentants des secteurs touristique, économique et local.

Cette réunion s’inscrit dans une initiative du ministère du Transport visant à améliorer la rentabilité des aéroports intérieurs, dont plusieurs souffrent d’une faible exploitation, avec pour objectif d’élaborer un plan d’action national et régional fondé sur les atouts et spécificités des territoires.

Le commandant de l’aéroport, Adel Ayed, a rappelé que sa capacité annuelle dépasse 400 mille passagers, alors que l’exploitation actuelle ne représente qu’environ 10%, le trafic ayant atteint 35 mille passagers en 2024 puis 33 mille en 2025.

L’aéroport n’accueille que quatre vols domestiques hebdomadaires opérés par Tunisair Express et deux vols internationaux vers Paris assurés par Transavia, avec un taux de remplissage ne dépassant pas 66%.

Le commissaire régional au tourisme, Adel Sbita, a souligné l’impact direct de la faiblesse du transport aérien sur le recul des indicateurs touristiques, notamment la baisse du nombre de lits exploités, de visiteurs et de nuitées depuis 2010.

Il a relevé que la majorité des passagers aériens récents voyagent individuellement, en dehors des circuits organisés, tandis que la connectivité limitée et l’irrégularité des vols nuisent à l’attractivité de la destination.

Les représentants de Tunisair Express ont évoqué les contraintes matérielles et financières entravant la régularité des vols.

Plusieurs pistes d’action ont été avancées, notamment l’idée de réserver Tunisair Express aux dessertes intérieures, de créer des sociétés locales d’assistance au sol pour réduire les coûts, et d’activer le régime Open Skies.

Les participants ont également proposé d’ouvrir l’aéroport au fret destiné à l’exportation et de renforcer la qualité de l’environnement touristique.

Ils ont en outre recommandé de diversifier les activités tout au long de l’année, d’encourager de nouvelles formes de tourisme, comme le camping, et d’alléger les procédures administratives qui freinent l’organisation d’événements.