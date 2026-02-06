L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) organise, durant le mois de février 2026, des « Journées Portes Ouvertes », au niveau national et dans les régions, en faveur des investisseurs et entrepreneurs intéressés par la réalisation de projets agricoles, ainsi que des porteurs de projets rencontrant des difficultés pour mener à bien ou mettre en œuvre leurs projets.

S’inscrivant dans le cadre de l’appui aux initiatives privées et à la relance des projets agricoles, cette initiative “vise à accompagner et conseiller les entrepreneurs, à leur fournir les informations nécessaires, à répondre à leurs interrogations relatives aux opportunités d’investissement disponibles, et à œuvrer à la recherche de solutions adaptées à leurs problèmes », a indiqué l’APIA, jeudi, précisant que la première journée Portes ouvertes aura lieu le 12 février au gouvernorat de La Manouba.

L’événement sera organisé en collaboration avec les Directions Régionales de Développement Agricole, les Bureaux de Contrôle des Impôts, la Douane…