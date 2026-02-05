La Bourse de Tunis ne fait pas de bruit, mais elle fait du chemin. En clôturant cette séance du jeudi 5 février 2026 sur une progression de +0,32 %, le TUNINDEX franchit le cap des 14 525 points. Si la hausse peut paraître sobre, elle est surtout le reflet d’un marché qui a troqué l’émotivité contre la méthode. Avec une performance annuelle frôlant déjà les +8%, la place de Tunis envoie un message clair : le rallye de 2026 n’est pas un feu de paille, c’est une construction.

Le retour de la “Smart Money”

Le chiffre le plus éloquent de cette séance ne se trouve pas dans la variation de l’indice, mais dans la profondeur du carnet. Avec des capitaux cumulés en hausse de +77 % par rapport à 2025, la liquidité — ce sang qui irrigue le marché — est de retour. Plus significatif encore, l’écrasante majorité des échanges s’est opérée sur le marché central. C’est le signe d’un marché sain, où la confrontation de l’offre et de la demande se fait sans artifices, loin de l’opacité des transactions de blocs qui ont longtemps masqué l’atonie réelle de la cote.

Une rotation sectorielle à double détente

La physionomie du jour révèle une stratégie de “barbell” (haltères) chez les gérants de fonds :

Le socle défensif : Le secteur bancaire et financier continue de jouer son rôle d’ancre de stabilité. Ce n’est plus de la spéculation, c’est de l’allocation d’actifs sur des bilans solides. L’accélérateur cyclique : L’envolée des secteurs de la distribution et de l’automobile (Ennakl à +6,00 %, City Cars à +5,97 %) suggère que les investisseurs parient sur une résilience de la consommation domestique plus forte qu’anticipé.

La fin du “tout-venant”

Le marché devient chirurgical. Alors que les fleurons industriels comme Poulina ou One Tech drainent les flux, les valeurs structurellement fragiles (Assad, Somocer) subissent une désaffection logique. Cette sélectivité accrue est la marque d’une bourse qui gagne en maturité : on n’achète plus “le marché”, on achète des trajectoires de croissance et des capacités de distribution de dividendes.

Verdict : Un “Bull Market” sous contrôle

Nous sommes dans une phase de hausse disciplinée. Le TUNINDEX se rapproche d’une résistance psychologique autour de 14 600 pts, et une respiration technique serait même bienvenue pour assainir le mouvement. Mais ne nous y trompons pas : tant que le volume valide la tendance et que les financières tiennent le gouvernail, la direction du moindre effort reste le nord.

À Tunis, les hausses les plus durables sont souvent celles qui avancent sans tambour ni trompette. Celle-ci en est la parfaite illustration.

