Dans le cadre du renforcement des relations d’échange et de dialogue entre les créateurs arabes et espagnols, la Tunisie accueille les Journées culturelles hispano-arabes, qui se tiendront du 9 au 12 février 2026. Cette manifestation est organisée annuellement par l’Université de La Manouba, en partenariat avec le groupe d’édition Sial Pigmalión et le PEN Club espagnol.

Un programme riche, comprenant conférences, tables rondes, hommages et lectures poétiques, est prévu à cette occasion. Les activités se dérouleront à la maison de la culture Slimaniya, à la Faculté des lettres, des arts et des humanités de l’Université de La Manouba, ainsi qu’au Club culturel Tahar Haddad, dans la médina de Tunis.

Le programme prévoit notamment un hommage à l’écrivain et journaliste tunisien Maher Abderrahmane, à qui sera décerné le Prix international Ibn Arabi 2026 pour sa trilogie romanesque traduite en espagnol. Par ailleurs, l’Université de La Manouba rendra un hommage particulier à l’universitaire, traducteur et poète Ridha Mami, à l’occasion de sa nomination en tant que membre d’honneur du Centre d’études sur la femme relevant de l’Académie nationale d’histoire et de géographie du Mexique.

Les Journées s’ouvriront le lundi 9 février à La Slimaniya (15h) avec la présentation de deux recueils de la poétesse et chercheuse espagnole María Antonia García de León, en arabe, en français et en espagnol, dans une traduction de Leila Boukraa. La soirée se poursuivra par une lecture poétique réunissant des poétesses venues d’Espagne, du Mexique et d’Italie.

A la Faculté des lettres, des arts et des humanités de l’Université de La Manouba, la matinée du mardi sera consacrée à une conférence du professeur Juan Manuel Riesgo consacrée aux relations entre la famille noble Álvarez de Toledo et les souverains hafsides de Tunis au XVIème siècle.

Elle sera suivie d’une séance d’hommage au poète, écrivain et éditeur espagnol Basilio Rodríguez Cañada, intitulée “L’œuvre de Basilio Rodríguez Cañada à travers le regard des jeunes chercheurs tunisiens”.

Cette rencontre comprendra une première table ronde consacrée notamment au voyage poétique en Méditerranée, aux oasis poétiques et à la présence de la ville de Sousse dans son œuvre, suivie d’une seconde table ronde portant sur ses écrits dont “Carnet tunisien”.

Le mercredi 11 février 2026, l’Université de La Manouba accueillera une cérémonie en l’honneur du professeur, écrivain, poète et traducteur tunisien Ridha Mami, en présence d’un parterre d’écrivains, de journalistes et d’universitaires tunisiens.

Les Journées culturelles hispano-arabes s’achèveront le jeudi 12 février au Club culturel Tahar Haddad avec la présentation de l’ouvrage “La Maison de Bernarda Alba : étude sémiotique” de la chercheuse tunisienne Asma Souissi, suivie d’une soirée poétique réunissant Basilio Rodríguez Cañada et Ridha Mami.