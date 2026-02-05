Dans le cadre du suivi de la situation structurelle et fonctionnelle des institutions musÃ©ales, notamment les sites, monuments et musÃ©es, une visite de terrain a Ã©tÃ© effectuÃ©e hier, le 3 fÃ©vrier 2026, au MusÃ©e des arts et traditions populaires de GabÃ¨s.

Cette mission a Ã©tÃ© consacrÃ©e Ã lâ€™Ã©valuation de lâ€™Ã©tat gÃ©nÃ©ral et structurel du musÃ©e, ainsi quâ€™Ã lâ€™examen de ses conditions de fonctionnement.

A la suite des constats relevÃ©s par lâ€™Ã©quipe de cadres de lâ€™AMVPPC, lâ€™Agence, en coordination avec les services de lâ€™Institut national du patrimoine (INP), a envisagÃ© une sÃ©rie dâ€™interventions.

Celles-ci portent notamment sur lâ€™amÃ©nagement du guichet de billetterie et des blocs sanitaires, le renforcement du dispositif de sÃ©curitÃ© du musÃ©e, ainsi que la maintenance et la rÃ©novation des rÃ©seaux Ã©lectriques, et ce, aprÃ¨s lâ€™achÃ¨vement des travaux de rÃ©amÃ©nagement musÃ©ographique rÃ©alisÃ©s par lâ€™INP.

Cette visite sâ€™inscrit dans une approche globale adoptÃ©e par lâ€™AMVPPC visant Ã amÃ©liorer les conditions dâ€™exploitation des musÃ©es et Ã renforcer leur entretien et leur sÃ©curisation, dans lâ€™objectif dâ€™assurer la valorisation, la protection et la pÃ©rennitÃ© du patrimoine culturel au bÃ©nÃ©fice des gÃ©nÃ©rations futures.

Le musÃ©e de GabÃ¨s est installÃ© dans un monument historique, une ancienne Ã©cole Ã©difiÃ©e Ã lâ€™Ã©poque mouradite et datant de la fin du XVIIÃ¨meÂ siÃ¨cle. Il sâ€™agit dâ€™un complexe comprenant un espace rÃ©servÃ© Ã lâ€™enseignement religieux, une mosquÃ©e et un dortoir pour les Ã©tudiants, lâ€™ensemble se distinguant par une harmonie architecturale Ã la fois sobre et Ã©lÃ©gante. Ce monument, consacrÃ© aux diffÃ©rentes composantes ethniques, est situÃ© Ã proximitÃ© dâ€™un autre site historique, la zaouÃ¯a de Sidi Boulbaba El-Ansari, lâ€™un des saints de la ville.

Le contenu du musÃ©e est consacrÃ© Ã la vie oasienne Ã travers quatre axes principaux : les ustensilesÂ domestiques, le mariage, lâ€™alimentation et lâ€™agriculture. Le musÃ©e abrite Ã©galement plusieurs piÃ¨ces archÃ©ologiques, notamment des chapiteaux, des inscriptions lapidaires et des urnes funÃ©raires.