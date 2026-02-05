Le taux d’inflation a légèrement régressé à 4,8% au mois de janvier 2026, contre 4,9% le mois précédent, a annoncé l’Institut National de la Statistique (INS), jeudi.

Selon l’INS, cette baisse s’explique principalement par le ralentissement du rythme de progression des prix du groupe des produits alimentaires (5,9% en janvier 2026 contre 6,1% en décembre 2025) et des prix du groupe des services des restaurants, cafés et hôtels (5,5% en janvier 2026 contre 6% en décembre 2025).

Et d’ajouter que l’accroissement des prix des produits alimentaires a touché, essentiellement, les prix des fruits frais (+17,8%), de la viande d’agneau (+16,1%), du poisson frais (+11,3%) et de la viande bovine (+10,4%). En revanche, les prix des huiles alimentaires ont baissé de 12%.

Par ailleurs, l’INS a fait état de la hausse des prix des produits manufacturés de 5% en raison de l’augmentation des prix des produits de l’habillement et chaussures de 10,1% et des produits d’entretien courant du foyer de 4,9%.

Pour les services, l’accroissement des prix s’est élevé à 3,7% sur un an, principalement expliquée par l’augmentation des prix des services d’hébergement (+11,4%).

Il est à noter que le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s’est stabilisé, en janvier 2026, à 4,9%.

S’agissant des prix des produits libres (non encadrés), ils ont augmenté de 6% sur un an, alors que les prix des produits encadrés ont évolué, quant à eux, de 0,6%.

Les données publiées par l’INS ont fait ressortir, en outre, un accroissement des prix à la consommation de 0,3%, en janvier 2026 par rapport à décembre 2025, et ce, en raison de la hausse des prix du groupe « Alimentation » de 0,4%, suite au renchérissement des prix de la volaille (+4%), des fruits (+2,3%) et du poisson frais (+2,1%).

De même, les prix du groupe « Habillement et chaussures » ont évolué de 0,4%, en raison de la hausse des prix des articles d’habillement de 0,4% et ceux des chaussures de 0,3%.