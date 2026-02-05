Des mémorandums d’entente ont été signés, jeudi, entre le Centre du commerce international (ITC) (agence des Nations Unies), d’une part et la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT) d’autre part, dans le cadre du programme de renforcement du commerce numérique et du commerce électronique mis en œuvre par l’ITC.

Ces mémorandums formalisent, en effet, le partenariat entre les trois organismes pour la mise en œuvre de ce programme en Tunisie ; la CONECT et la CCIT étant sélectionnées en tant qu’Organisations d’Appui aux Entreprises (Business Support Organizations – BSOs), dans le cadre de ce programme.

Le programme sur le commerce numérique et le commerce électronique dans la région du MENA est financé par l’Union européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et piloté par l’ITC et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Ce programme vise à soutenir les MPME tunisiennes dans leur transition vers le commerce numérique en renforçant leurs capacités, en développant des services d’appui adaptés et en facilitant leur accès aux marchés.

La cérémonie de signature de ces mémorandums qui a réuni les partenaires institutionnels ainsi que des acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial, a marqué le lancement officiel du programme au niveau national et le point de départ d’une coordination entre les acteurs du système du commerce numérique à l’échelle nationale.

Les mémorandums signés prévoient un cadre de coopération visant à soutenir le développement du commerce numérique et du commerce électronique transfrontalier en Tunisie, conformément aux priorités nationales et régionales. Ils définissent les rôles et les engagements des partenaires, notamment dans le domaine du soutien aux entreprises et du renforcement des capacités, du dialogue entre les secteurs public et privé, et de diffusion des bonnes pratiques dans plusieurs secteurs, notamment le tourisme, le tourisme médical et la téléconsultation, les technologies de l’information et le développement, le design et la création numérique…

D’autres secteurs sont également ciblés notamment l’apprentissage en ligne et la formation à distance, le marketing numérique et la création de marques, les services d’externalisation, la formation et le conseil, l’architecture et l’ingénierie…

Par cette signature, les partenaires réaffirment leur engagement commun à renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises tunisiennes, à améliorer l’environnement du commerce numérique et à intégrer les entreprises tunisiennes dans les marchés régionaux et internationaux.