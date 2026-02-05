Le parc des expositions à Nabeul accueillera, du 26 au 29 mars prochain, la première édition du Salon du Cap Bon de l’agriculture, de la production et de la pêche maritime, un évènement organisé conjointement par l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche maritime (URAP) et la Société générale d’organisation des salons et manifestations « Ulysse Expo Events ».

Les objectifs du Salon (Cap Agri Agro et Pêche), ses composantes et ses principales séquences ont été détaillés lors d’une conférence de presse tenue, jeudi, au siège de l’URAP, laquelle a permis d’annoncer officiellement les dates de l’événement et d’en exposer les dimensions économiques et sociales.

Le président de l’URAP a souligné dans une déclaration à la TAP, que ce salon se veut une vitrine de premier plan pour valoriser le poids agroéconomique du gouvernorat de Nabeul, qui contribue à hauteur de 15% à la production agricole nationale et se distingue dans près de 16 filières, dont les épices, la fraise, les agrumes et le raisin de transformation.

Le salon offrira un espace de rencontre entre producteurs et fournisseurs, un marché de vente directe et un programme scientifique abordant les enjeux majeurs du secteur, dont l’élevage, l’irrigation innovante et l’usage des insectes auxiliaires.

La directrice générale de la Société d’organisation des salons, Jouda Oualli, a souligné que cette première édition s’inscrit dans la continuité des salons agricoles réussis de Béja, Sfax et Kairouan, avec l’ambition de valoriser le rôle stratégique du Cap Bon dans la production nationale et de créer une nouvelle dynamique économique.

Le salon prévoit également des stands gratuits pour les femmes agricultrices et artisanes afin de soutenir leurs initiatives dans les produits traditionnels.

Les préparatifs avancent à un rythme soutenu, avec déjà près de 50 exposants ayant confirmé leur participation, tandis que les organisateurs intensifient leurs efforts pour attirer un éventail encore plus large d’acteurs du secteur agricole.