Le Prix international du documentaire et du reportage méditerranéen ”Primed” lance un un appel à documentaires et reportages pour sa 30ème édition, ouvert à tous les auteurs, réalisateurs, producteurs et diffuseurs qui, par leurs programmes ou leurs œuvres participent à une meilleure connaissance des pays du bassin méditerranéen au sens large, des côtes de l’Atlantique à la Mer Noire.

Les œuvres audiovisuelles présentées traitent de sujets relatifs aux enjeux, à la culture, au patrimoine, à l’histoire, aux sociétés et à la vie des femmes et des hommes des pays méditerranéens. Elles ne doivent revêtir aucun caractère publicitaire ou de propagande. Cet événement est organisé par le Centre méditerraéneen de la communication audiovisuelle (CMCA) encollaboration avec France Television, la RAI, l’Institut national de télévision (INA) et l’Union des radiodiffusions des États arabes (ASBU).

La date limite pour envoyer vos œuvres est le 27 Avril 2026. Les inscriptions au PriMed 2026 sont gratuites et les participants doivent obligatoirement remplir la fiche d’inscription disponible en ligne sous le lien.

https://primed.tv/inscriptions-primed/

Chaque œuvre ne pourra concourir que dans une seule catégorie, ce choix devra être clairement exprimé dans la fiche d’inscription.

Les participants doivent compléter le formulaire dans son entier avec tous les éléments demandés (en priorité en français, ou en anglais) :

– Un résumé de l’œuvre en dix lignes maximum

– Une biographie du réalisateur en dix lignes maximum

– Un lien pour visionner le film (joindre le mot de passe si nécessaire), version française ou sous-titré en français (en priorité), en anglais ou en italien

– Des photos de l’œuvre

Les conditions relatives aux œuvres présentées doivent avoir été produites après le 1er janvier 2025, elles ne peuvent en aucun cas avoir déjà concouru au PriMed, s’il s’agit d’un documentaire en plusieurs épisodes, un seul pourra concourir, si un programme a été réalisé en coproduction, il devra être présenté par un seul coproducteur, ce dernier devra s’assurer de l’accord préalable de ses partenaires. Le nom de tous les coproducteurs devra figurer sur la fiche d’inscription.

Six Prix sont décernés parmi les œuvres en compétition:

-Grand Prix « Enjeux Méditerranéens »

Ce prix récompense un documentaire ou un reportage d’une durée de plus de 30 minutes qui traite d’un sujet d’actualité en Méditerranée. Il identifie des œuvres qui participent à une meilleure compréhension de la situation actuelle dans le bassin méditerranéen. Il prime la capacité du réalisateur à interroger et mettre en perspective les événements, ainsi qu’à se mettre à l’écoute des protagonistes.

-Prix « Mémoire de la Méditerranée »

Ce prix récompense le film d’une durée de plus de 30 minutes, qui, dans son traitement (avec ou sans archives), rend actuel des faits du passé, des histoires individuelles ou collectives d’hommes et de femmes de la Méditerranée, des lieux symboliques et de mémoire.

-Prix « Première Œuvre »

Ce prix distingue le talent d’un réalisateur n’ayant pas réalisé plus de trois films en tout genre. Les œuvres produites dans le cadre d’une école ou d’une formation pourront également concourir. La durée du film doit être supérieure à 30 minutes.

-Prix « Art, Cultures et Sociétés »

Ce prix récompense un documentaire d’une durée de plus de 30 minutes qui contribue à valoriser l’expression artistique (musique, arts plastiques, spectacles vivants, arts visuels), le patrimoine (sites, monuments, œuvres d’art, archéologie, architecture) ou toutes autres expressions de la culture en Méditerranée (cuisine, folklore, traditions).

-Prix des Jeunes de la Méditerranée

Délivré par un jury de lycéens de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et de pays méditerranéens.

Il récompense une œuvre choisie parmi une sélection établie par le Centre méditerraéneen de la communication audiovisuelle.

Prix « Court méditerranéen » – Prix du Public

Ce prix récompense un documentaire ou un reportage de moins de 30 minutes qui traite de la Méditerranée quelle que soit la nature du sujet. Ces Prix récompensent conjointement les réalisateurs et auteurs des œuvres primées.

Prix à la diffusion

Des Prix à la diffusion pourront être attribués par les représentants des chaînes de télévision et au seul jugement de ceux-ci. Ils seront choisis parmi toutes les œuvres nominées. La diffusion des œuvres ainsi primées fera l’objet d’un accord spécifique entre le diffuseur et les auteurs.