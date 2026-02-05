Le taux d’inflation a atteint 4,8% au cours du mois de janvier 2026, contre 4,9% le mois précédent, a indiqué l’Institut national de la statistique (INS), dans son bulletin mensuel “indice des prix à la consommation, janvier 2026”.

Cette baisse s’explique principalement par le ralentissement du rythme de progression des prix du groupe des produits alimentaires (5,9% en janvier 2026 contre 6,1% en décembre 2025) et des prix du groupe des services des restaurants, cafés et hôtels (5,5% en janvier 2026 contre 6% en décembre 2025).

En glissement annuel (par rapport au mois de janvier 2025), les prix des produits alimentaires ont augmenté de 5,9%. Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation des prix de la viande d’agneau (+16,1%), des fruits frais (+17,8%), du poisson frais (+11,3%) et de la viande bovine (+10,4%).

En revanche, les prix des huiles alimentaires ont baissé de 12%. De même, les prix des produits manufacturés augmentent de 5%, sur un an, en raison de la hausse des prix des produits de l’habillement et chaussures de 10,1% et des produits d’entretien courant du foyer de 4,9%.

Pour les services, l’augmentation des prix est de 3,7% sur un an, principalement expliquée par l’augmentation des prix des services d’hébergement (+11,4%).

Stabilisation du taux d’inflation sous-jacente à 4,9% en janvier 2026

En janvier 2026, le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie se stabilise à 4,9%. Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 6% sur un an. Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 0,6%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 6,7% contre 0,2% pour les produits alimentaires à prix encadrés. S’agissant de la contribution à l’inflation par secteur, l’INS souligne que le groupe « Produits manufacturés » et le groupe « Services » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation globale soit respectivement 2% et 1,2%.

Pour la contribution à l’inflation par régime, elle montre que le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation, soit respectivement 3% et 1,7%.

Hausse de 0,3% des prix à la consommation sur un mois

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3% en janvier 2026 par rapport à décembre 2025. Cette hausse est principalement due à l’augmentation des prix du groupe « Alimentation » et du groupe « Habillement et chaussures » avec le même taux soit 0,4%. Sur un mois, Les prix du groupe des produits alimentaires ont augmenté de 0,4%, en raison de la hausse des prix de la volaille (+4%), des fruits (+2,3%) et du poisson frais (+2,1%).

En revanche, les prix des huiles alimentaires ont diminué de 1,6% et ceux des légumes de 1,8%. Sur un mois, les prix des produits du groupe « Habillement et chaussures » augmentent de 0,4% en raison de la hausse des prix des articles d’habillement de 0,4% et ceux des chaussures de 0,3%.

Les prix des services du groupe « loisirs et culture » ont augmenté de 0,6%, principalement en raison de la hausse des prix du groupe « Matériel de traitement de l’information, audiovisuel et photographique » (+0,7%).