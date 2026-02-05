Une unité de production de passeports lisibles par machine (PLM) a été installée à l’Ambassade de Tunisie à Tokyo.

Ce service, opérationnel à partir du lundi 9 février 2026, permettra aux Tunisiens résidant au Japon de renouveler leur passeport ou d’en établir pour leurs enfants, avec des délais réduits et dans le respect strict des procédures administratives en vigueur.

Sur ses réseaux sociaux, l’ambassade invite les ressortissants tunisiens relevant de sa circonscription à prendre rendez-vous pour le dépôt des demandes. Cette initiative vise à fluidifier les démarches et à réduire sensiblement les délais de délivrance.