L’Office national tunisien du tourisme (ONTT) a réaffirmé sa stratégie de renforcement de la promotion touristique sur les marchés saoudien et du Golfe, à travers une participation ciblée au salon Jeddah International Travel and Tourism Exhibition 2026 (JTTX), tenu du 28 au 30 janvier.

L’objectif de cette participation à l’un des événements majeurs d’Arabie Saoudite était de consolider l’image de la Tunisie comme une destination moderne, diversifiée et compétitive, et de soutenir les partenariats professionnels avec les opérateurs du secteur. Le pavillon tunisien, qui a accueilli Tunisair ainsi que plusieurs hôtels et agences de voyages, a enregistré une forte affluence de professionnels saoudiens, témoignant d’un intérêt croissant pour la destination.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux pour mettre en avant les atouts du pays : sa position stratégique, sa diversité géographique (plages, montagnes, désert) et son offre variée (tourisme saharien, de bien-être, durable), sans oublier la richesse de son patrimoine culturel et gastronomique.

L’édition 2026 du JTTX, organisée au Jeddah Exhibition and Events Center, a réuni 172 exposants issus de 27 pays.