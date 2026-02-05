Le Centre informatique du ministère de la Santé (CIMS) a lancé une campagne de sensibilisation vidéo mettant en lumière l’importance cruciale d’une codification rigoureuse des maladies et des actes médicaux dans le Dossier Médical Informatisé (DMI), présenté comme la pierre angulaire d’un système de santé moderne, performant et centré sur le patient.

Diffusée par le CIMS sur ses réseaux sociaux, cette initiative cible l’ensemble des professionnels de santé, en l’occurrence les médecins, les infirmiers et les personnels administratifs, afin de les inciter à adopter systématiquement des pratiques de codification structurée.

La vidéo, qui s’appuie sur une animation pédagogique mettant en scène des professionnels de santé, illustre avec clarté les conséquences négatives d’un dossier médical mal codifié.

Cette démarche va bien au-delà d’une simple formalité administrative : un dossier mal codifié peut entraîner une perte de temps critique, accroître les risques pour les patients et provoquer des ruptures dans la continuité des soins. En l’absence d’une codification rigoureuse, le dossier médical devient peu lisible et difficilement exploitable par les équipes soignantes.

À l’inverse, une codification précise favorise quatre axes majeurs d’amélioration : une prise en charge plus rapide et personnalisée grâce à l’accès immédiat à des données structurées, une meilleure continuité des soins grâce au partage fluide d’informations entre services, un pilotage stratégique optimisé des ressources hospitalières, et un appui renforcé à la recherche médicale via des données fiables et standardisées.

Des résultats tangibles sont déjà observés, notamment une meilleure visibilité de l’activité médicale, une allocation plus efficace des ressources, des investissements mieux ciblés, une prise en charge optimisée, ainsi qu’une facturation exacte et des remboursements conformes.

Le Centre appelle, à cet égard, l’ensemble de la communauté hospitalière à considérer cette tâche comme un investissement collectif, essentiel pour garantir la qualité des soins et assurer une gestion optimale des établissements de santé.