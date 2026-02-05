Inaugurée mercredi, la quatrième édition du festival de l’artichaut à Jedaida (gouvernorat de Manouba) se poursuit jusqu’à dimanche 8 février 2026.

Le festival propose une exposition sur la culture de l’artichaut ainsi que des points de vente du producteur au consommateur, avec la participation d’une quarantaine d’artisans.

Au programme également des spectacles d’animation et des séances de dégustation, pour inciter les visiteurs à se familiariser avec le patrimoine alimentaire et culinaire local et ses saveurs et avoir une idée sur des recettes traditionnelles reflétant l’histoire de la région et valorisent la haute valeur nutritionnelle de ce produit agricole.

Un séminaire scientifique, sera tenu en marge du festival, sur “la culture des artichauts : réalité, perspectives et mécanismes d’adaptation aux changements climatiques”, a indiqué à l’Agence TAP Chokri Troudi, membre du comité du festival, rappelant que cette nouvelle édition est organisée par l’Association “Afek Najah” à Douar Hicher.

En Tunisie, l’artichaut représente environ 7,7 % des exportations de légumes, avec une production avoisinant 3300 tonnes pour une valeur estimée à 8,2 millions de dinars.

Le gouvernorat de Manouba figure parmi les premiers producteurs d’artichaut, à l’échelle nationale, mais sa production a baissé ces dernières années en raison de la régression des superficies consacrées à cette culture.

La région concentre 28% de la superficie nationale dédiée à la culture de l’artichaut et assure près de 40% de la production. Au gouvernorat de Manouba, la moyenne de production de l’artichaut est estimée à près de 3 mille tonnes s’étendant sur une superficie d’environ 400 hectares.