L’Université de Jendouba vient d’obtenir l’accréditation britannique en tant qu’« Université entrepreneuriale » (Entrepreneurial University Award), délivrée par le National Centre for Entrepreneurship in Education (NCEE).

Cette distinction consacre l’ancrage d’une culture entrepreneuriale au sein de l’institution et son impact sur le système d’enseignement supérieur.

Elle couronne un processus d’évaluation exigeant, entamé en février 2025 par la visite d’un expert du NCEE, puis par le dépôt d’un dossier détaillant les initiatives entrepreneuriales de l’université, sa gouvernance participative et son ancrage territorial. Le dossier a fait l’objet d’une évaluation externe approfondie en décembre 2025.

Sur ses réseaux sociaux, l’Université de Jendouba précise que l’accréditation valide la stratégie de l’Université de Jendouba, fondée sur sa devise « Université entrepreneuriale et socialement responsable ».

Elle met en avant son ouverture sur son écosystème socio-économique, la positionne au sein des réseaux mondiaux des universités entrepreneuriales et renforce son rôle dans le développement régional.

Cette reconnaissance marque une étape charnière pour l’université, qui se voit ainsi confortée dans sa stratégie de leadership entrepreneurial et d’innovation.