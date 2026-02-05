L’Association Jeunesse Créative de Nefta, dans le Gouvernorat de Tozeur, a lancé une série d’activités culturelles et d’ateliers au profit des jeunes de la région, dans le cadre de son projet « Par la culture, nous faisons progresser notre pays », mis en œuvre en partenariat avec l’association Shanti et avec le soutien du programme Maghroum’IN, financé par l’Union européenne, a appris la TAP auprès des organisateurs.

Le coup d’envoi du projet a été donné début février à travers une journée de sensibilisation consacrée à l’importance de la culture dans la région, marquée par des présentations du patrimoine matériel et immatériel de la ville de Nefta, a déclaré Ali Bououne, président de l’association et coordinateur du projet, au correspondant de la TAP à Tozeur.

L’initiative vise à renforcer l’inclusion des jeunes et leur participation à la vie publique à travers la culture, la créativité et le sport, tout en luttant contre les différentes formes d’exclusion, a précisé Bououne. Les activités, prévues sur une année, ciblent une tranche d’âge comprise entre 13 et 35 ans, avec une attention particulière portée aux jeunes exposés aux comportements à risque, notamment la violence et le décrochage scolaire.

Selon la même source, le programme comprend des actions de sensibilisation menées en partenariat avec les institutions de jeunesse de la région, ainsi que l’organisation de concours culturels dans les domaines de la création de contenu et des arts plastiques, axés sur la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel de Nefta et des produits agricoles locaux.

Il prévoit également des formations culturelles et artistiques, notamment en photographie, en tissage traditionnel et dans certains métiers artisanaux, ainsi que des visites éducatives de sites historiques, de l’ancienne oasis de Nefta et de structures traditionnelles, en plus d’ateliers pratiques et d’excursions de découverte.

L’ensemble de ces activités constitue une préparation à la quatrième édition du Festival du Patrimoine de Nefta, organisée à l’occasion du Mois du patrimoine (18 avril – 18 mai), et qui comprendra des conférences, des expositions d’artisanat et d’arts, des spectacles folkloriques et des soirées poétiques, a encore indiqué le président de l’association.

Le projet s’inscrit dans le cadre du programme national Maghroum’IN, lancé en 2022 pour une durée de cinq ans, doté d’un budget de 15,46 millions d’euros et mis en œuvre par un consortium européen comprenant notamment le British Council, l’AECID (Agence Espagnole pour la Coopération Internationale) et la fondation espagnole FIIAPP, dans le cadre du programme EU4Youth.