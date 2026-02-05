Les Journées des Arts de la Marionnette de Carthage (JAMC) se poursuivent dans les régions avec des manifestations organisées à Béja et Mahdia à l’occasion des vacances scolaires de février.

La septième édition des JAMC se tient du 1er au 8 février 2026 dans plusieurs lieux de Tunis ainsi que dans d’autres gouvernorats à savoir Jendouba et Monastir.

À Béja, les activités se déroulent du 2 au 6 février sous le slogan « Marionnettes, art et vie : Kaïma, notre poupée Chahloula ». La programmation comprend des expositions consacrées aux arts de la marionnette, des ateliers de fabrication et de manipulation, des spectacles théâtraux, un salon du livre, un concours littéraire ainsi que des activités de sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité. L’événement met en valeur la tradition locale de la marionnette, notamment à travers la figure populaire de la Kaïma.

À Mahdia, le festival des JAMC se tient du 4 au 7 février, avec trois spectacles tunisiens et un spectacle italien. Le programme inclut un carnaval dans les rues de la ville, des ateliers pratiques, des projections cinématographiques pour enfants, des ateliers de cinéma, des activités autour de la calligraphie ainsi qu’une manifestation dédiée au cinéma de l’environnement.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de l’extension des Journées de Carthage des Arts de la Marionnette aux régions, à travers des activités culturelles et éducatives destinées à différents publics.

La septième édition des JAMC a programmé plus de 38 spectacles, dont 21 internationaux et arabes, et 12 tunisiens. L’événement, qui coïncide avec le cinquantenaire du Centre National d’Art de la Marionnette, rassemble plus de 100 marionnettistes venant de 16 pays.