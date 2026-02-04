L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit al-Hikma a annoncé la parution du deuxième numéro de la revue “Les Séminaires du Département des Arts”.

Ce nouveau numéro rassemble une sélection d’interventions issues des journées d’études organisées par le Département des Arts au cours de l’année académique 2022-2023. Les contributions, consacrées aux arts plastiques, à la musique, au théâtre et au cinéma, sont signées par une pléiade de spécialistes, d’académiciens et de chercheurs universitaires : Ali Louati, Anis Meddeb, Fetah Ben Ameur, Mohamed Hedi Farhani, Mehdi Trabelsi, Sonia Mbarek-Rais, Faten Chouba Skihiri, Hichem Ben Ammar, Kamel Ben Ouanès, Wael Samoud et Wissem El Abed.

Les réflexions proposées s’articulent autour de deux axes principaux. Le premier interroge la situation actuelle des arts en Tunisie, en évaluant les défis auxquels ils sont confrontés et en explorant leurs perspectives d’évolution. Le second axe est principalement consacré au cinéma, analysant la manière dont ce médium aborde et met en scène la violence, ainsi que les différentes formes de sa représentation à l’écran.

A travers cette publication, le Département des Arts entend encourager le dialogue entre les disciplines artistiques et mettre en lumière leur rôle dans l’enrichissement des savoirs. La revue souligne également la capacité des arts à tisser des liens innovants entre les disciplines, à interroger les concepts établis et à nourrir un esprit critique en constante évolution.