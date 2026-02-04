Dans le cadre des programmes de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC), visant la protection des sites archéologiques, la sauvegarde de leurs composantes et leur valorisation, une visite de terrain a été effectuée au site archéologique de Gightis, à Boughrara (gouvernorat de Médenine). Cette visite a été consacrée au diagnostic de l’état général de la structure d’accueil, tant sur les plans technique que fonctionnel, ainsi qu’à l’identification des interventions nécessaires pour garantir la sécurité des lieux et améliorer les conditions d’accueil.

Effectuée par une équipe de cadres de l’Agence, la visite a permis de relever plusieurs insuffisances dues notamment aux conditions naturelles, ce qui nécessite des interventions structurées s’inscrivant dans une vision globale de réhabilitation et de valorisation du site.

Dans ce contexte, l’AMVPPC a programmé des interventions dans le cadre du budget de l’année 2026, avec un démarrage des travaux prévu au cours du deuxième trimestre 2026. Ces interventions porteront notamment sur la sécurisation et la maintenance de la structure d’accueil, l’amélioration du système de signalétique à l’intérieur du site archéologique, ainsi que l’aménagement du parcours de visite, afin de garantir la sécurité des visiteurs et une meilleure organisation des déplacements au sein de l’espace archéologique. Le programme comprend également le dégagement des plantes invasives par le recours à une entreprise spécialisée chargée d’exécuter les travaux conformément aux normes en vigueur en matière de conservation des sites archéologiques. Par ailleurs, il est prévu de réhabiliter les réseaux électriques et le système d’éclairage, ainsi que d’aménager une salle réservée à la surveillance par caméras, dans le but de renforcer le dispositif de sécurité et de protection du site.