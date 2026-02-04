Le marché a accéléré son rebond, mercredi, comparativement à la séance de la veille, inscrivant une hausse de 0,64 % à 14 478,33 points. Les échanges ont été peu soutenus sur la séance, s’établissant à 7,8 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre OFFICEPLAST poursuit sur sa lancée positive. L’action du spécialiste des fournitures bureautiques et scolaires a signé une augmentation de 5,7 % à 2,240 D, dans un flux de 133 mille dinars.

Le titre BNA a aussi affiché un beau parcours sur la séance. L’action de la banque s’est offert un gain de 3,4 % à 13,440 D, dans des échanges de 152 mille dinars.

Le titre ATTIJARI BANK a chapeauté le palmarès de la séance. Dans un flux relativement soutenu de 1,3 MD, l’action de la filiale du groupe ATTIJARIWAFA BANK a affiché une embellie de 0,9 %, terminant à 68,500 D.

Le titre UBCI s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action de la filiale du groupe CARTE s’est délestée de 4,4 % à 37,100 D. La valeur a été échangée à hauteur de 158 mille dinars sur la séance.

Le titre STA s’est, également, mal comporté sur la séance. L’action du concessionnaire automobile de la marque chinoise Chery a reculé de 4,2 % à 60 D. La valeur a brassé un volume global de 117 mille dinars sur la séance.