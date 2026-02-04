Cinq entreprises tunisiennes opérant dans le secteur des dispositifs médicaux, accompagnées par le projet Croissance Qualitative pour l’Emploi (CQE) dans le cadre du programme Exporti, prennent part à l’événement B to Health 2026, qui se tient le 4

février 2026 à Dijon (France).

Cette participation s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la présence tunisienne sur les marchés européens de la HealthTech, à travers des rencontres B2B ciblées, des échanges techniques et des discussions approfondies avec les acteurs clés du secteur, notamment les organismes de certification, selon un communiqué de l’organisation Allemande de coopération internationale GIZ.

B to Health 2026 est un rendez-vous stratégique de la HealthTech européenne et un événement de référence dédié aux professionnels de la HealthTech. Il vise à favoriser des rencontres d’affaires qualifiées entre industriels, donneurs d’ordres, institutions et experts du secteur, à travers Des rendez-vous B to B, Des conférences thématiques, Des sessions de networking avec des acteurs européens de premier plan, Des échanges directs avec les représentant.e.s des organismes certificateurs, dans un contexte réglementaire marqué par l’application du règlement européen MDR (Medical Device Regulation) 2017/745.

La participation des entreprises tunisiennes s’inscrit dans le cadre du programme Exporti, relevant de la composante Appui à la Modernisation de l’Industrie Tunisienne (AMIT) du Programme d’Appui à la Compétitivité et aux Exportations (PACE) du projet CQE. Ce projet est financé par l’Union européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et mis en œuvre par la GIZ, en partenariat avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

En amont de l’événement, les entreprises bénéficiaires ont suivi un cycle de formation spécialisé, portant notamment sur Les prérequis réglementaires et organisationnels à l’export, Les fondamentaux du commerce international, La stratégie d’internationalisation et du marketing, Les négociations sur le marché européen des dispositifs médicaux, La définition d’une proposition de valeur adaptée aux exigences du marché européen.

Les entreprises tunisiennes ont été mobilisées, dès lors, pour représenter la diversité et le savoir-faire du secteur tunisien des dispositifs médicaux, reconnu pour sa conformité aux normes internationales et son potentiel de compétitivité sur les marchés internationaux.

La Tunisie, un acteur crédible du dispositif médical en Méditerranée Avec plus de 70 entreprises spécialisées, une main-d’œuvre qualifiée et une conformité aux normes internationales, la Tunisie s’affirme comme un hub régional stratégique de fabrication

de dispositifs médicaux.

À travers la participation à B to Health 2026, le projet CQE à travers le programme Exporti vise à consolider les opportunités de partenariats commerciaux, à renforcer l’intégration des entreprises tunisiennes dans les chaînes de valeur européennes, et à soutenir une industrie médicale tunisienne compétitive, innovante et durable.