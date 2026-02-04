Un accroissement des billets et monnaies en circulation a été enregistrée se stabilisant au niveau de 27,3 milliards de dinars, au 3 février 2026, contre 22,8 milliards de dinars, à la même date de l’année dernière, selon les indicateurs monétaires et financiers, publiés mercredi, par la Banque Centrale de la Tunisie (BCT).

Les revenus du travail cumulés ont en outre, augmenté de 6,3%, se stabilisant au niveau de 810,9 millions de dinars (MD), à fin janvier 2026, contre 762,8 MD, en janvier 2025.

De même, les recettes touristiques ont évolué de 4,3%, à 546 MD, à la fin du premier mois de l’année 2026, en comparaison avec la même période de l’année écoulée.

Pour ce qui est des avoirs nets en devises, ils ont dépassé les 25,5 milliards de dinars (l’équivalent de 107 jours d’importation), à la date du 3 février 2026, ce qui représente une hausse considérable, en comparaison avec la même période de l’année dernière (23,2 milliards de dinars, soit 102 jours d’importation).