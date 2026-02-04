La coopération financière et technique entre la Tunisie et le Groupe de la Banque mondiale (BM), ainsi que et l’avancement de la mise en œuvre d’un certain nombre de projets cofinancés par la Banque, ont été au centre de l’entretien qui tenue, mercredi, entre le ministre de l’Économie et de la planification, Samir Abdelhafidh, et le directeur pays de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte Ahmadou Moustapha Ndiaye, actuellement en visite de travail à Tunis.

Cette visite de travail s’inscrit dans le cadre d’une prise de connaissance des orientations de développement de la Tunisie pour la prochaine période, pour une bonne préparation des programmes de coopération, a souligné le directeur pays de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte.

Les deux parties ont également abordé les domaines de coopération à réaliser dans l’avenir et la préparation des projets pour la période 2027-2028, notamment dans les secteurs du transport, de la santé, de l’énergie, de l’environnement et de l’assainissement, a indiqué le ministère de l’Economie et de la planification dans un communiqué.

De même, la discussion a porté sur le programme de travail pour l’année en cours et les projets qu’il comprend dans certains domaines vitaux, notamment la protection sociale, l’eau et la protection contre les inondations.

De son côté, le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh a exprimé sa satisfaction quant au niveau de coopération existant entre la Tunisie et la BM, soulignant l’importance des domaines de coopération entre les deux parties, d’autant plus qu’ils sont en adéquation avec les orientations nationales.

Il a également souligné la détermination à développer la coopération avec le Groupe de la Banque mondiale dans le cadre des projets et programmes du plan de développement 2026-2030.

Après avoir mis l’accent sur l’amélioration de nombreux indicateurs économiques, Moustapha Ndiaye Ahmadou a réaffirmé l’engagement de la Banque à poursuivre son appui à la Tunisie dans son processus de réforme et de développement.

Il s’agit également de veiller à ce que le pays bénéficie des mécanismes de financement mis à disposition par la Banque et ses institutions, afin de renforcer le partenariat existant entre les deux parties à moyen et long terme, a-t-il conclu