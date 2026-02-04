La Tunisie représentée par le secrétaire d’Etat à la Transition énergétique, Wael Chouchane, a participé à la deuxième édition du Salma Dialogue Forum sur le commerce, le développement, la coopération Sud-Sud et la coopération tripartite, tenue lundi dernier dans la capitale sénégalaise, Dakar, sous la présidence du ministre sénégalais de l’Industrie et du commerce, Serigne Gueye Diop, et en présence de l’ambassadeur de Tunisie à Dakar,. Rachid Saidani, ainsi que d’un certain nombre de fonctionnaires et représentants des institutions partenaires.

Le Secrétaire d’Etat a prononcé un discours d’ouverture, au cours duquel il a souligné la profondeur des relations historiques entre la Tunisie et le Sénégal depuis les premières années qui ont suivi l’indépendance, et la volonté commune des deux pays de faire progresser ces relations vers des partenariats économiques et industriels plus intégrés et efficaces.

Il a également souligné que la coopération Sud-Sud, soutenue par la coopération triangulaire, n’est plus une option temporaire, mais est plutôt devenu un levier stratégique pour renforcer la souveraineté économique et construire des chaînes de valeur régionales capables de créer des opportunités d’investissement et d’emploi durables dans le continent africain.

Le secrétaire d’État a également participé à la séance d’ouverture du forum sur la stimulation des cadres politiques, la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire en tant que moteurs de la transformation économique. Il a dans ce cadre passé en revue l’expérience tunisienne en matière de soutien à la compétitivité industrielle, notamment à travers la Charte de compétitivité du secteur des composants automobiles, en tant qu’outil de mise en œuvre fondé sur l’intégration entre les secteurs public et privé, et pilier pour promouvoir l’intégration dans les chaînes de valeur régionales et africaines, conformément aux objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine.

Dans ce contexte, le secrétaire d’État a souligné l’importance de construire des partenariats pratiques qui combinent l’expertise industrielle tunisienne, les capacités économiques sénégalaises et un soutien technique et financier aux partenaires internationaux, considérant que ce modèle de coopération fournit un cadre équilibré pour accélérer l’industrialisation, le transfert de compétences et la création d’une valeur ajoutée locale.

En marge du forum, le secrétaire d’Etat a tenu une réunion de travail avec le Ministre sénégalais de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, en présence du Secrétaire d’Etat aux Petites et Moyennes Entreprises, Ibrahima Thiam, au siège du ministère de l’industrie et du commerce.

Au cours de cette réunion, les participants ont discuté les moyens de renforcer la coopération industrielle entre les deux pays, en particulier dans les domaines des composants automobiles et aéronautiques, des industries métalliques, de l’amélioration de la qualité et de la productivité, ainsi que du développement de l’infrastructure industrielle et de la technologie notamment les zones industrielles et les pôles technologiques.

IL ont évoqué un certain nombre de défis liés à l’accès aux marchés africains ainsi que les moyens de renforcer l’intégration économique entre la Tunisie et le Sénégal dans le cadre d’une vision commune basée sur le partenariat, l’échange d’expertise et le soutien à l’investissement productif.

Il est à noter que le SALMA Dialogue Forum, qui a été lancé en 2018 et qui rassemble plus de cinquante pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Europe, vise à renforcer et développer la coopération Sud-Sud par des approches pratiques qui combinent le dialogue, politiques publiques, et les partenariats économiques et de développement.

Le programme vise à traduire ce dialogue en stratégies conjointes et en mécanismes de coopération concrets entre les gouvernements, les représentants du secteur privé et les institutions internationales, en mettant l’accent sur la création de valeurs économiques communes et d’opportunités d’investissement et en soutenant le développement durable à travers plusieurs programmes qui incluent les domaines de la coopération économique, la promotion de l’intégration industrielle et l’innovation.

Le Forum Salma pour le dialogue constitue une plateforme dynamique qui rassemble des décideurs et des leaders d’opinion de différentes régions, dans le but d’ouvrir de nouveaux horizons pour les partenariats entre l’Afrique et l’Amérique latine, et pousser la coopération tripartite avec les partenaires européens vers des résultats tangibles.