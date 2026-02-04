Une séance de travail, tenue mardi au siège du gouvernorat de Kébili, a été consacrée au suivi de la mise en œuvre du projet de développement des cultures géothermiques dans la région.

Ce projet, qui s’étend sur une superficie de 5 ha, comporte notamment un laboratoire et des moyens logistiques, ce qui permettra de rapprocher les services du Centre Technique des Cultures Protégées et Géothermiques (CTCPG) à Gabès des agriculteurs opérant dans le secteur de l’agriculture géothermique à Kébili, notamment en matière de lutte contre les insectes nuisibles et les ravageurs en vue de soutenir le développement de la filière dans la région et améliorer sa rentabilité.

Il comprend également une station visant à surveiller les conditions météorologiques et alerter de manière précoce les agriculteurs pour prévenir au maximum certaines pandémies naturelles.

Le projet contribuera au développement des technologies de chauffage géothermique et à la rationalisation de la consommation d’énergie tout en accompagnant les agriculteurs dans la sélection de variétés végétales adaptées aux caractéristiques climatiques de la région et au développement de systèmes de fertilisation et d’amélioration des méthodes d’exploitation des ressources en eau.