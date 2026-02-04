Le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie a indiqué que les stations de traitement des eaux usées industrielles bénéficient, désormais, des avantages du Fonds de développement de la compétitivité industrielle (FODEC), accordés dans le cadre du programme de mise à niveau industrielle des entreprises.

L’objectif est d’encourager les chefs d’entreprises industrielles à réaliser les investissements nécessaires permettant de préserver les ressources en eau et le littoral et de réduire le rejet des eaux polluées dans la mer et dans le réseau de canaux d’assainissement sans traitement, a indiqué le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie dans un communiqué.

Ainsi, les entreprises industrielles et les entreprises du secteur des services liés à l’industrie, réalisant des investissements matériels et immatériels dans le cadre du programme de mise à niveau industrielle, bénéficient, via le FODEC, des avantages financiers et des primes, dont le taux varie entre 10 et 20 % pour les investissements matériels et 70 % pour les investissements immatériels.

Approuvée par la commission consultative du programme de mise à niveau industrielle (PMN) n°297, cette mesure vise à réduire le rejet des eaux polluées provenant des entreprises industrielles dans la mer et dans le réseau de canaux d’assainissement sans traitement.