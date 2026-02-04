Les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Jordanie dans le domaine culturel et d’en approfondir les perspectives, notamment à l’occasion de la célébration du 70ème anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays cette année, ont été au centre d’un entretien hier mardi entre l’ambassadrice de Tunisie en Jordanie, Moufida Zribi, et Mustapha Al-Rawashdeh, ministre jordanien de la Culture.

L’entretien, mentionne l’ambassade tunisienne sur sa page officielle. a été une occasion pour les deux parties de souligner leur volonté d’organiser des semaines culturelles avec les pays arabes, en particulier entre la Tunisie et la Jordanie, afin de mieux faire connaître la richesse et la diversité culturelles des deux pays, de mettre en lumière leurs points de convergence et de les consolider.

Les échanges, ajoute la même source, ont également porté sur la programmation des prochaines échéances culturelles tuniso-jordaniennes, avec un accent particulier sur la participation, des deux côtés, aux grandes manifestations culturelles et artistiques organisées dans les deux pays, ainsi que sur le renforcement des partenariats, notamment entre les jeunes, en particulier dans le domaine des industries culturelles, considérées comme un levier du développement économique pour les deux pays.