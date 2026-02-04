Sous le slogan “Hammamet entre mer et vergers”, la ville de Hammamet accueille, les 7 et 8 février courant, la 12ème édition du festival des agrumes.

Cet événement, organisé par l’Association de l’éducation environnementale à Hammamet en coopération avec plusieurs partenaires et les autorités régionales, met en valeur le riche patrimoine agricole et environnemental de la région à travers l’exposition de nombreuses variétés d’agrumes commercialisées sur le marché local et étranger.

Le festival constitue également une opportunité pour dynamiser l’activité touristique dans la région et promouvoir la ville de Hammamet non seulement en tant que destination prisée pour le tourisme balnéaire mais également pour le tourisme écologique et culturel en faisant connaitre l’histoire de la ville, ses coutumes et ses traditions.