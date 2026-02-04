La Maison de la Culture Slimania à la Médina de Tunis, organise du 5 au 7 février 2026 la manifestation ” Le Cinéma en Ville ” ayant pour thème ” Cinéma, Eveil, Création et Technologie ”.

Organisée sous l’égide Délégation régionale de la Culture de Tunis, ces prévoient programme riche et varié avec des ateliers de formation, des séminaires et tables rondes en matinée suivies en soirée de projections de films et de débats.

La matinée du jeudi 5 février sera consacrée à une table ronde sur le thème ” Le cinéma comme outil de sensibilisation et de responsabilité”. L’après-midi sera dédié à un atelier de formation à la réalisation cinématographique avec l’intelligence artificielle (image, idée et message), suivi à 16h30 de la projection du film ” Nawar Achiya ” de la réalisatrice Khedija Lemkacher et d’un débat.

Les activités le vendredi 6 février auront pour thème l'” Écran et Technologie ” avec un atelier pratique de réalisation cinématographique assisté par IA qui porte sur le développement des idées, du scénario, de la création de personnages et de scénarios, la conversion des textes en vidéo, la création des sons et de musique par lIA. Les organisateurs indiquent que cet atelier sera ” simplifié et accessible aux jeunes”. Il sera suivi de projections de films produits par l’IA, Zoubeir Jlassi qui a remporté le prix du film généré par l’intelligence artificielle du One Billion Followers Summit, organisé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, en janvier 2026. Une table ronde intitulée « L’IA change-t-elle l’avenir du cinéma ? » sera suivie, l’après-midi, de la projection du film pour enfants ” Khatem Elyssa ” écrit par Ahmed Landolsi et réalisé par Mohamed Khelil Bahri.

Le programme de samedi 7 février sera consacré au thème ” Le cinéma pour tous” , au cours duquel les participants créeront en matinée des courts métrages (traditionnels, par IA, et mixtes).

Dès 16h30, le programme sera consacré à la projection du film ” Parasol ” du réalisateur Heifel el Ben Youssef, suivie de la projection de films des participants et d’une table ronde sur l’importance de la chanson et de la musique dans le cinéma et les séries télévisées.

La clôture de cette édition sera marquée par un spectacle musical des chansons de films et de séries télévisées tunisiennes, et par la remise de certificats aux participants.