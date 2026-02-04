Une journée promotionnelle consacrée à la valorisation du projet « La Route de la grenade », également connu sous l’appellation «Romena Tour à Testour », s’est tenue , mardi à Testour, dans le gouvernorat de Béja.

Ce projet vise à préserver la dynamique économique et touristique de la délégation de Testour, premier producteur de grenades dans la région, à diversifier les domaines d’investissement et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les jeunes, en intégrant plusieurs secteurs, notamment l’industrie, l’agriculture et le tourisme, dans un même circuit.

Le projet « La Route de la grenade », lancé en 2020 et actuellement à ses phases finales, s’inscrit dans le cadre du projet d’Accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir «PAMPAT 2», mis en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), en partenariat avec les ministères de l’Agriculture, de l’Industrie et du Tourisme, ainsi qu’avec plusieurs groupements professionnels tunisiens.

Le coût dudit projet s’élève à 300 mille dinars, financés par le Secrétariat d’Etat à l’Economie de la Confédération Suisse (SECO).

Le spécialiste en qualité et sécurité alimentaire du projet « PAMPAT 2 », Khemaies Nasfi, a indiqué à l’Agence TAP que le projet « Romena Tour » a permis la mise en place de huit points de regroupement réunissant vergers de grenadiers, artisans et restaurants. Il offre aux visiteurs une expérience singulière, alliant la découverte de la gastronomie andalouse et l’appréciation des paysages naturels.

Les responsables du projet ont indiqué que « La Route de la grenade » réunit un large éventail d’acteurs, dont des industriels et des artisans, et a permis de renforcer leurs compétences en matière de labellisation, de sécurité alimentaire et de qualité.

Le projet a également conduit à l’élaboration d’un dossier en vue de l’obtention de l’indication géographique protégée (IGP) pour la grenade de Testour, déposé au ministère de l’Agriculture depuis 2024.

La fondatrice de l’entreprise solidaire « Pluri’Elles » a souligné que près de 50 artisanes de Testour valorisent les produits dérivés de la grenade et ont obtenu plusieurs distinctions, faisant de ce fruit un véritable moteur d’autonomisation économique.

Le projet a donné une nouvelle dimension à la grenade en l’intégrant à un itinéraire touristique original, potentiellement unique en Afrique, mêlant production, artisanat, hébergement, produits biologiques et gastronomie andalouse.

Le promoteur des Tyroliennes de Testour, intégrées à cet itinéraire, a ajouté que son projet écotouristique vise à développer les sports de montagne et les activités d’aventure, tout en valorisant la cuisine andalouse à base de grenade.

Il a indiqué avoir bénéficié du programme « Romena Tour à Testour » grâce à des équipements et à des formations destinés à garantir des services conformes aux standards de qualité.

La journée promotionnelle a réuni divers acteurs et médias et a proposé des ateliers dédiés à la fabrication de produits dérivés de la grenade.