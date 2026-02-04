Les entrepreneurs âgés de moins de 40 ans, souhaitant créer ou développer des projets dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de la première transformation des produits agricoles peuvent bénéficier de l’accompagnement du Projet “Investissement agricole responsable pour l’emploi des jeunes, la transformation des systèmes alimentaires et le développement durable” (RAIA), a indiqué, mardi, l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

L’APIA a fait savoir que les candidatures pour bénéficier de l’accompagnement de ce projet sont ouvertes du 2 février au 18 mars 2026.

Le projet RAIA, financé par le Fonds Fiduciaire Multi-donateurs pour la Jeunesse et l’Emploi en Tunisie (MPTF), vise à promouvoir l’entrepreneuriat agricole des jeunes tunisiens à travers la stimulation d’investissements responsables dans les systèmes agricoles et agroalimentaires.

Ce projet, mis en œuvre par l’APIA, en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation internationale du travail (OIT), couvre 6 gouvernorats à savoir Bizerte, Zaghouan, Nabeul, Siliana, Sfax et Medenine et vise à accompagner et à soutenir 480 projets, soit 80 projets par gouvernorat (60 projets existants pouvant être étendus ou développés et 20 projets en phase de conception).

Il cible en priorité les filières à fort potentiel de création d’emplois décents, identifiées dans chaque gouvernorat, ainsi que les initiatives favorisant la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. Dans ce cadre, le projet RAIA a mis en place le « Social Innovation Fund », un mécanisme de financement destiné à soutenir des initiatives prometteuses d’entrepreneuriat collectives et individuelles portées par les jeunes. Ce fonds combine subventions, avantages financiers et possibilités de prêts.

Dans le gouvernorat de Bizerte, la priorité sera donnée aux secteurs d’élevage ovin, de plantes aromatiques et médicinales, d’élevage avicole (poulets fermiers) et de culture maraîchère. A Zaghouan, l’accent sera plutôt mis sur les secteurs de l’huile d’olive, de plantes aromatiques et médicinales, d’apiculture et de plantation d’arbres fruitiers.

Dans le gouvernorat de Nabeul, les projets doivent couvrir les secteurs de plantation d’arbres fruitiers (oliviers, caroubiers, grenadiers, vignes et fruits tropicaux), de plantes aromatiques et médicinales, de pêche et pisciculture (aquaculture, services de pêche) et d’apiculture.

A Siliana, les secteurs prioritaires sont l’huile d’olive (plantation d’oliviers, production d’huile d’olive, services, valorisation, taille, conditionnement), l’élevage (production de fromages, services, transformation, réfrigération), les produits forestiers non ligneux (liège, bois, caroubier, pin d’Alep), l’apiculture et la plantation de figuiers.

A Sfax, les candidats doivent privilégier les secteurs de plantes aromatiques et médicinales, d’élevage de petit bétail (chèvres et moutons), de production d’huile d’olive, de pisciculture et de conservation des produits de la mer. A Médenine, les secteurs retenus sont ceux relatifs à la production d’huile d’olive, à la pêche, à l’élevage camelin, à la plantation de figuiers et la valorisation des produits dérivés.