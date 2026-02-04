Le ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaid, a affirmé mardi, dans le gouvernorat de Gafsa, que le ministère redouble d’efforts pour accélérer la réalisation des projets universitaires bloqués dans la région, malgré les problèmes qui entravent leur achèvement.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Belaïd a souligné la volonté du ministère de mener à bien les projets dont la réalisation est bloquée depuis un certain temps, principalement en raison des procédures de conclusion des contrats. Il a indiqué que le gouvernement se penche actuellement sur la révision des textes juridiques régissant les contrats afin d’accélérer leur mise en œuvre.

Il a précisé que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s’efforcera d’améliorer la vie universitaire dans les établissements universitaires de Gafsa, de développer les conditions d’études et de résoudre le problème du transport universitaire en coordination avec le ministère des Transports, afin d’assurer une vie universitaire convenable aux étudiants. Il a également indiqué que le complexe culturel serait bientôt achevé, ce qui contribuera à l’organisation d’activités culturelles et de festivals adaptés aux spécificités de la région.

Le ministère oeuvrera pour trouver une solution au manque de cadres enseignants dans les établissements universitaires de Gafsa en ouvrant un concours pour le recrutement de plusieurs spécialités au cours de l’année 2026, ce qui contribuera à répondre aux besoins des différents établissements de la région.

D’autre part, en ce qui concerne la création d’une faculté de médecine dans la région, le ministre a déclaré que cette demande était légitime et avait été formulée par plusieurs gouvernorats, mais que l’administration tenait à établir un équilibre entre les spécialités dans toutes les régions.