Le projet «Vision de la justice ensemble», mis en œuvre dans le gouvernorat de Sidi Bouzid par l’organisation « Amid Vision », avec le soutien du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD – Bureau de Tunisie), a été clôturé, mardi.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’assistance juridique et de protection sociale au profit des catégories vulnérables en Tunisie, en présence de représentants de plusieurs directions régionales concernées, d’associations et de composantes de la société civile.

Le directeur exécutif de l’organisation « Amid Vision », Jihed Zinoubi, a indiqué à l’Agence TAP que cette action vise à renforcer la sensibilisation de la société civile, des structures publiques, des parties prenantes ainsi que des personnes en situation de handicap, aux mécanismes d’accès à l’assistance juridique et aux droits qui leur sont garantis par les lois.

Il a précisé que, depuis son lancement en avril 2025, le projet a connu plusieurs étapes, dont des ateliers de formation et de sensibilisation au profit des personnes en situation de handicap, de leurs familles, des associations et des directions actives dans le domaine, ainsi que l’organisation de journées de sensibilisation dans les espaces et places publics de plusieurs zones du gouvernorat, afin de faire connaître les mécanismes d’accès à l’assistance juridique.

De son côté, la cheffe du projet, Wafa Tlili, a indiqué à l’Agence TAP que les activités menées ont révélé une significative de la loi relative à l’aide judiciaire et une faible utilisation de ses dispositions, ce qui souligne la nécessité de renforcer les compétences des professionnels intervenant auprès des personnes vulnérables, notamment dans les services sociaux et les centres d’accueil des victimes de violence.

Lors de la journée de clôture, les organisateurs ont présenté les principales actions, les résultats et les recommandations du projet, ainsi qu’un guide intitulé « L’assistance juridique pour les personnes en situation de handicap et les femmes à Sidi Bouzid », destiné à clarifier le cadre réglementaire, les intervenants et à renforcer la mise en réseau au niveau régional et local.