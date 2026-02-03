Le marché bousier a retrouvé des couleurs mardi, gagnant 0,41 % à 14385,85 points, dans un volume de près de 10 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre OFFICEPLAST continue de chapeauter le palmarès de la cote. L’action du spécialiste des fournitures bureautiques et scolaires s’est envolée de 6 % à 2,120 D, dans un flux réduit de 101 mille dinars.

Le titre ATL s’est aussi illustré parmi les meilleures performances de la séance. L’action du leaseur adossé aux groupes ATB et BNA a progressé de 4,3 % à 7,570 D, tout en drainant des échanges de 57 mille dinars.

Le titre BNA a particulièrement animé la séance. L’action de la banque a signé une avancée de 0,6 % à 13,000 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux de 3,3 MD.

L’hémorragie se poursuit pour le titre ALKIMIA. L’action s’est délestée de 4,5 % à 12,420 D, dans un volume très limité de 5 mille dinars.

Le titre SOTETEL a également, affiché un parcours boursier décevant sur la séance. L’action du spécialiste des réseaux de télécommunications a reculé de 2,2 % à 6,150 D. La valeur amassé un flux peu soutenu de 64 mille dinars sur la séance.