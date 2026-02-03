Une étude récente menée par le bureau de l’UNICEF à Tunis au profit du ministère de l’Éducation a révélé que le taux global d’exposition des élèves scolarisés à la violence physique s’élève à 28,4 %, dont 12,5 % ont été victimes de violence une seule fois et 15,9 % plus d’une fois, les garçons étant plus exposés à la violence que les filles.

Les résultats de cette étude ont été présentés en marge du lancement des travaux du colloque national pour la mise en place du plan national de protection des établissements scolaires de la violence, tenu mardi à l’Académie diplomatique à Tunis, en présence du ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, et d’un certain nombre de cadres du ministère, ainsi que de représentants des ministères concernés et de l’UNICEF, ainsi que d’un groupe d’éducateurs, d’experts et de représentants de la société civile.

La directrice générale de l’enseignement secondaire au ministère de l’Éducation, Rim Maâroufi, a indiqué que l’étude a débuté en 2023 et pris fin en 2025. Elle s’inscrit dans le cadre de l’élaboration d’un plan national visant à définir les rôles et les responsabilités dans la lutte contre la violence scolaire, avec la participation de toutes les parties concernées directement ou indirectement, sous le slogan « Nous sommes tous responsables ».

Elle a ajouté que la méthodologie de l’étude s’est appuyée sur trois enquêtes complémentaires ainsi que sur une étude qualitative, couvrant différents acteurs et disciplines au sein et en dehors du milieu éducatif. Elle a précisé que la première enquête a porté sur 11 gouvernorats, 18 municipalités et 40 établissements scolaires, avec la participation de 3 098 élèves âgés de 12 à 18 ans, dont 57,4 % de garçons et 42,6 % de filles, appartenant à des établissements publics et à certains établissements privés.

La deuxième enquête a porté sur 487 adolescents déscolarisés répartis sur l’ensemble du territoire national, dans le but d’observer le lien entre la déscolarisation et le phénomène de la violence, tandis que la troisième enquête a ciblé 751 personnes travaillant dans le secteur de l’éducation, enseignants, directeurs, tuteurs généraux et autres, afin d’évaluer le degré de préparation des établissements d’enseignement à faire face aux cas de violence.

Maaroufi a précisé que l’étude qualitative comprenait des groupes de discussion dans chaque gouvernorat au moins, ainsi que des entretiens avec un certain nombre d’acteurs éducatifs, dont des agents de sécurité, des délégués régionaux et des délégués à la protection de l’enfance, afin de fournir une image globale des différents contextes dans lesquels la violence se produit.

Les résultats de l’étude ont montré des disparités régionales dans la fréquence de la violence scolaire, avec plus d’un élève sur trois victime de violence dans les gouvernorats d’Ariana, Kasserine, Le Kef et Gabès, contre des taux plus faibles dans les gouvernorats de Tozeur, Gafsa et Tunis, où moins d’un élève sur quatre a été victime de violence physique.

L’étude a également révélé qu’environ 40 % des cas de violence physique à l’encontre des élèves sont exercés par des élèves eux-mêmes, filles et garçons confondus, ce qui montre qu’une part importante de la violence se produit dans l’enceinte de l’établissement scolaire.

Elle indique que 57 % des cas de violence se produisent à l’intérieur de l’établissement scolaire, 25,8 % dans ses cours et 19,7 % dans les salles de classe, avec une augmentation notable pendant les heures de loisirs (16,8 %). Elle a également enregistré que 19,6 % des cas de violence se produisent sur le chemin de l’école, tandis que 61,4 % des élèves interrogés ont déclaré avoir été victimes de moqueries ou d’insultes.

Les résultats ont également montré que les filles sont plus exposées à la violence soit 76,8 %, contre 58,5 % chez les garçons..